Florat šokeerinud Vapruse kapten: me polnud võib-olla paremad, aga tahtsime rohkem

Vaprus oli hooaega alustanud 0:3 kaotusega Nõmme Kaljule kunas Floral oli avavoorust ette näidata (pettumuse valmistanud) 2:2 viik Narva Transiga. Vapruse üllatusvõit tähendab, et Floral on kahe vooru järel tabelis kõigest üks punkt.

«Võibolla me polnud isegi paremad. Meil vedas palju. Värav oli ka selline õnnelik, oleme ausad. Aga tahte pealt see võit tuli. Poisid tahtsid väga palju ja meil oli ka väga palju tõestada, sest s**ad mängud olid all,» sõnas Vapruse kapten Magnus Villota Postimehele. «Müts maha poiste ees - tahe oli kõva ja võitlusvaim oli kõva. Eks me ise sütitasime ennast.»