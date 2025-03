Jelena Välbe kritiseeris kuus kulda võitnud Klæbot: teame, miks ta suutis seda teha

28-aastane Klæbo tegi Trondheimis puhta töö, kui võitis kõik, mida võita andis – alates sprindist kuni 50 km vabatehnikani välja.

Endine suusastaar Välbe on aga kindel, et Klæbo poleks suutnud kuut kulda võita, kui Venemaa koondisel oleks lubatud Trondheimis võistelda. Teadupärast on agressorriigi sportlased alates 2022. aastal Ukrainas alustatud täiemahulist sõda rahvusvaheliselt areenilt kõrvaldatud.

«Aga mis mõtet on sellest üldse rääkida?» küsis Välbe retooriliselt Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS vahendusel. «Tema kirjutab oma lugu. Tema saatus on kujunenud selliseks ja meie (venelaste – M. S.) oma teistsuguseks. Ärme alahinda ega ülehinda tema suurust.»

Ta jätkas: «Klæbo on igal juhul maailmameister. See ei ole tema süü, et Venemaa koondist ei lubata MMile.»

Välbe võitis 1997. aastal Trondheimi MMil viis kuldmedalit, võites kõik, mis võimalik. «Ei ole õige rääkida, et Klæbo purustas minu rekordi. Tema on mees, mina naine. Tema kirjutab oma lugu, mina oma. Tol ajal oli kavas viis võistlust, nüüd on kuus,» ütles ta.