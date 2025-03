Harju avas võiduarve, Paide koolitas Kaljut

Päeva esimeses kohtumises võõrustas Harju JK Laagri Tallinna Kalevit. Kodumeeskond alustas mängu suurepäraselt, avapoolaja keskel mindi Kristjan Kriisa väravast juhtima. Paar minutit hiljem pääses Karel Eerme üks-ühele Kalevi väravavahi Sander Lepaga ning saatis palli kindamehe selja taha. Kalev ei suutnud väravaarvet avada ning Harju võttis 2:0 võidu.

Kalevi keskkaitsja Enriko Kajari: «Mängu algusest oli näha, et meil oli surve peal. Nad lahendsid oma kaks rünnakut ära ja meie mitte. Nii lihtne see oligi. Tahtsime minna avapoolajal suure tuhhiga peale, et teha hea tulemus. Selline on jalgpall, kogu aeg ei saa seda, mida tahad.»

Harju ründaja Karel Eerme: «Hooaeg on pikk, see on maraton. Tänane oli esimene samm. Ka minule oli väga oluline, et täna värava lõin. Mängu ajal jäime oma plaanile kindlaks, tegime kaitsetööd hästi ja hoidsime taga nulli.»

Selle mänguvooru maiuspala olid Paide Linnameeskonna ning Nõmme Kalju vaheline lahing. Tallinnast kohale sõitnud külalistele sõnaõigust ei antud ning Paide võttis ülikindla 4:0 võidu. Skoori tegid ​Sten Reinkort, Robi Saarma, Martin Miller ning Siim Luts.

Valitsev meister Tallinna Levadia ja Paide on ainsad meeskonnad, kes jätkavad täiseduga. Liider on paremate väravate vahe tõttu Levadia. Punktiarve avanud Harju hoiab 6. kohta. Hooaega kahe kaotusega alustanud Kalev on viimane.

