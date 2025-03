Viimase tiiruni kõrges mängus püsinud Tomingas lõpetas teises kümnes

Kuldmedali võitnud Vetle Sjåstad Christiansen sõnas pärast võitu, et ta lihtsalt pidi end täna kokku võtma. «Arvestades kõrget taset meie tiimis, Johan-Olav Botn võitis eile ja Isak Frey sprindivõistluse, siis pidin end kokku võtma, kui tahan Holmenkollenis startida ning vendade Bö’dega nende viimast tantsu tantsida,» lausus Christiansen. Lasketiirud puhtalt läbinud norralane sõnas, et ilmselt on tal Otepääl õnne. «Tabasin täna kõik märgid. Olen oma elus teinud Otepääl kaks ühisstarti ning mõlemad korrad olen lasketiirus maksimaalselt õnnestunud. See staadion toob mulle õnne.»