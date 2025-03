Suusakuningaks kroonitud Klæbot ootab ees korralik palgapäev

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) annab MMil murdmaasuusatamise võistluse võitjale 24 000 franki ehk 25 138 eurot auhinnaraha. Selle summa pistis ta tasku individuaalvõistlustel: vabatehnikasprint, 10 km klassikasõit, 20 km suusavahetusega sõit ja 50 km ühisstardist vabatehnikasõit.

Tiimivõistlustel pidi ta raha võistkonnakaaslastega koos jagama. Paarissprindist saadud auhinnaraha jagas ta Erik Valnesiga, kumbki sai 12 569 eurot. Klæbo triumfeeris Valnesi, Martin Løwstrøm Nyengeti ning Harald Østberg Amundseniga 4x7,5 km teatesõidus, iga üks pistis taskusse 6285 eurot.

Kui me kõik summad kokku liidame, siis saab järeldada, et Klæbo teenis MMil kokku 119 406 eurot. Tasub märkida, et preemia tuleb kindlasti ka kodumaa alaliidult ning isiklikelt sponsoritelt.

Klæbo on MMidelt kokku võitnud nüüd 15 kulda. Meeste seas tähistab see rekordit, naistest on enamat ette näidata Marit Björgenil (18). Tuleval aastal ootab ees olümpia. Talispordipeolt on ta teeninud viis kulda, ühe hõbeda ja ühe pronksi.

MK-sarjas on norralane teeninud 220 700 franki, mis on umbes 231 167 eurot. Sellel hooajal on ta kokku teeninud 350 573 eurot.