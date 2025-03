Eesti teine reket tõstis Šveitsis pea kohale karjääri uhkeima trofee

See on Glinkale esimene M25 taseme ITFi turniirivõit. Varem on Glinka võitnud kaks M15 taseme ITFi turniiri. Võidud tulid aastatel 2023 ja 2024. Kolm tiitlit on Glinkal paarismängudes – korra Kenneth Raismaga ja kaks korda Karl Kiur Saarega.