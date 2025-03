MMil sohki teinud Norra koondis jäi ilma ühest suursponsorist

Esmaspäeval hommikul tuli avalikuks, et Norra suusahüppekoondise jäi ilma oma ühest suursponsorist, kelleks oli kindlustusfirma Help. «On kurb, et Norra suusahüppamine on paari päevaga hävitanud usalduse, mida nad olid taastamas. Mitu hooaega on tähelepanu varastanud muud aspekti,» kirjutas Help'i kommunikatsioonijuht Dag Are Børresen Norra ringhäälingule.