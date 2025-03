ROKi presidendiks kandideeriv Coe: kui sõjas saabub rahu, vaatame Venemaa sportlaste areenidele lubamisele uuesti otsa

Coe lausus alustuseks, et ehkki meile näib, et rahvusvahelise poliitika mõttes elame kõige keerulisemal võimalikul ajal, tõi ta näiteks oma vanemad, kes olid ärevuses külma sõja ja Vietnami sõja aegadel. Coe teatas, et spordikogukond peab alati töötama omas ajas ja üldised põhimõtted jäävad samaks.

​Põhjamaade ajakirjanikud uurisid, kuidas Coe talitaks, kui USA avaldaks WA-le survet venelaste areenile tagasi lubamiseks? «Otsuseid langetavad ainult rahvusvahelised spordiorganisatsioonid. See on spordi sõltumatuse küsimus. Loomulikult ei ole me poliitilisest olukorrast isoleeritud, on täiesti naiivne öelda, et sport on väljaspool poliitikat. Kuid peame poliitilise surve spordiorganisatsioonidele täielikult kõrvale lükkama. Minu juhtimise all ei aktsepteeriks ROK poliitilist survet,» kinnitas Coe.