«Ma olen tšempion, aga mitte kriminaal.» Naabreid terroriseerinud endine NBA mängija võeti vahi alla

15.min kirjutas, politseinikele helistanud 48-aastane naaber kurtis, et pidi viimastel kuudel valvel olema naabruses elava korvpalluri vastu, kuna too oli teinud mitmeid ähvardusi. Naabri sõnul pidi ta oma perekonnaga ootama laupäeval ametivõime, et oma koju turvaliselt siseneda. Samuels arreteeriti süüdistatuna ahistavas jälitamises ja avalikus sündsusetus.