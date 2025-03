«Peame tegutsema, et Riia jääks turvaliseks ka edasipidi.» Lõunanaabrite korvpallilegend siirdub poliitikasse

«Mul on oluline otsus, kandideerin Riia kohalikel valimistel,» teatas 67-aastane lätlane sotsiaalmeedias. ​«Elame poliitiliselt rasketel aegadel ning aruteludest ja postitustest sotsiaalvõrgustikes üksi enam ei piisa. Peame tegutsema, et Riia jääks turvaliseks, korrapäraseks ja arenevaks linnaks ka edaspidi.»

Tvnet.lv kirjutas, et Valters ei nimetanud, millise erakonna nimekirjas ta 7. juunil toimuvatel valimistel kandideerib, kuid on selge, et ta kavatseb vastu seista Läti oligarhile Ainars Šleserasele, kes imetleb Donald Trumpi ja pooldab pragmaatilisi suhteid Hiinaga.