CORNER 1 Kohvipoisid, must hobune Verstappen ja punase autoga Hamilton – suur F1 hooaja eelvaade

Uue F1-hooaja eel on ootused ettevaatlikult, ent õigustatult suured, sest tänavune ei tõota tulla mitte ainult viimaste aastate üks tasavägisemaid hooaegu, vaid ka aasta, kus näeme, kui suurt rolli mängib üks indiviid tegelikult tänapäeva keerulises vormel 1s. Kuna reeglid on jäänud sisuliselt samaks, on just mitmete juhtfiguuride liikumine ühest tiimist teise see, mis peaks uuel hooajal status quo'le suurimat mõju avaldama.