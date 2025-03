Keerulised olud valmistavad laskesuusatamise MK-etapi korraldajatele peavalu

Seetõttu on nad pidanud programmi ümber tegema. Teisipäevane treening tühistati. Kui esialgu oli kavas, et naiste tavadistants peetakse neljapäeval ja meeste oma reedel, siis nüüd peetakse need samal päeval ehk neljapäeval. Reedel võistlusi ei toimu, ilmaprognoos näitab tol päeval tugevat vihmasadu. Ühisstardist sõidud on viidud laupäevale, samas kui paaris- ja segateatesõidud toimuvad pühapäeval.