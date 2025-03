Kaarel Nurmsalu: norralaste pettust kasutati juba 10–15 aastat tagasi

Tema sõnul oli videost näha, kuidas kombinesooni õmbluse vahele pandi õmblemise ajal pisut jäigem niit ja see muudab õmbluskoha väga jäigaks.

«Suusahüpetes üritatakse saada võimalikult palju kandepinda ja kõige parem koht, kust seda saada, on jalgevahe. Jalgevahe üritatakse saada allapoole ja kaugelt vaadates on jalad nii-öelda lühemad. Jäikus annabki selle, kus sportlane tõuseb õhku ja see jalgevahe tuleb automaatselt allapoole,» hindas Nurmsalu.