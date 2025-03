Epeenaised müttavad (veel) omapäi, kuid lootusekiir paistab

Veel küll pole, kuid silmapiirilt siiski paistab, kui uskuda alaliidu peasekretäri Aivar Paalbergi. «Meil on variandid laual ja loodan väga, et 18. märtsil, kui on järgmine juhatuse koosolek, saab olukord lahenduse. Tänavusel hooajal on kavas veel neli võistlust ja meie eesmärk oleks igale poole minna ikkagi peatreeneriga,» sõnab ta.