Pärnu ei suutnud Raplale kingitust teha, Läti klubid sihivad kuut play-off'i kohta

Liepajal on enne põhiturniiri viimast, laupäeval võõrsil Riia Zelli vastu peetavat mängu 15 võitu. Ta jääb play-off'i kohast ilma vaid juhul, kui kaotab Zellile, Rapla (13 võitu) võidab oma põhiturniiri kaks viimast mängu (võõrsil Läti Ülikooli ja kodus Ogrega) ning Ventspils (14 võitu) võidab vähemalt ühe kohtumise duellides tabeliliidrite BC Kalev/Cramo ja Riia VEFiga. Põhjus on asjaolus, et Liepaja on nii Rapla kui ka Ventspilsi vastu omavahelistes mängudes miinuses.