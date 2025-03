«Olen seda hetke kujutanud ette miljon korda, aga endiselt ei suuda uskuda, et see sai tõeks. Võita MMil kuuest võimalikust kuus kuldmedalit siin Trondheimis, linnas, kus kasvasin üles, tähendab võidust enamat. See on unistus, mida olen kõik need aastad iga päev kaasas kandnud. Olen selleks harjutanud, teinud ohvreid, murdnud end läbi kahtlustest ja valust. Ma ei julgenud kunagi seda kõva häälega välja öelda. See tundus liiga suur, liiga võimatu. Aga nüüd seisan siin, oma kodulinna publiku ees, rinnal kuus kuldmedalit. See on enamat, kui olen endal kunagi loota lubanud