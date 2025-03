Lauluväljaku MK-etapil saab kaasa elada koguni 17 eestlasele

2023. aastal ainsana eestlastest veerandfinaali jõudnud Karl Sebastian Dremljuga saab lauluväljaku rada testida sellel reedel Eesti meistrivõistlustel teatesprindis. «See võiks anda sellise hea tunnetuse, kuigi sarnaseid tõuse olen viimasel ajal treeninud ka näiteks just Lõuna-Eestis Mammaste terviserajal. Oma mõtetes olen tõusunukke võttes pea alati lauluväljakul,» ütles Dremljuga.

Karl Sebastian Dremljuga 2023. aasta Lauluväljaku MK-etapil. Foto: Mihkel Maripuu

Oma kahe aasta taguse tulemuse loodab ta üle sõita. «Annan endast kindlasti parima,» lubas suusataja ja sarnaselt Rehemaale ootab ka tema põnevusega just naiste sõite. «Võrreldes meestega on naistel hooaja vältel stabiilsus parem olnud.»

Dremljuga jätkas: «Tallinna lauluväljaku rada on unikaalne, ei meenugi ühtegi sarnast, kus kogu võistlus otsast lõpuni nii hästi jälgitav oleks. Näha oma silmaga, kuidas suusakuningas Johannes Høsflot Klæbo neid tõuse seal päriselt võtab, on erakordne. Vähe on neid kohti, kus saad pealtvaatajana maailmatasemele nii lähedal olla. Teleülekanne seda sulle ei paku.»

Karl Sebastian Dremljuga. Foto: Mihkel Maripuu

Ka tema eredaimad meenutused on seotud just publiku kaasaelamisega. «Ma tean, et eestlased võivad raja ääres olla üsna tulised ergutajad, aga just see laulukaare võimendus oli see, mis vinti ilmselt veelgi peale keeras. Põhimõtteliselt räägivad sellest ka kõik välismaa sportlased ning ootavad Tallinna etappi suure elevusega.»

Mariel Merlii Pullese ootused nii sündmusele kui kodupubliku ees võistlemisele on kõrged. «Ma arvan, et see üles-alla kiirete laskumistega rada on mul tavaliselt hästi välja tulnud. Suur ettevalmistus on suvel tehtud ja nüüd saab seda suusaõhtut nautida,» ütles ta ja lisas:

«Olen ise nii mudilaskooris kui ka lastekooris kaare all laulnud, eks näeb, kas 19. märtsil on sama rahvamass kohal ja elab nii omadele kui maailma tippudele südamest kaasa.»

Mariel Merlii Pulles Foto: Eero Vabamägi

Kui jutuks tulid võistluse favoriidid, muutus Pulles mõtlikuks. «Maailma tipud on alati omaette klass. Jonna Sundling võib küll jõudemonstratsiooni näidata, aga sellisel tehnilisel rajal nagu lauluväljak, kus iga kurv ja tõus võib olukorda muuta, pole miski ette määratud. Just see teebki sprindi põnevaks – kunagi ei tea, kes lõpuks esimesena finišijoone ületab.»

Lauluväljaku MK-etapi ajakava: 19. märts 16.30 Naiste kvalifikatsioon 16:50 Meeste kvalifikatsioon Finaalide valimise tseremoonia 17.45 Smilersi kontsert 19.00 Finaalid 20.45 Autasustamine