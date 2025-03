Neuville rahustas Hyundai poolehoidjaid

Elfyn Evansi ja Takamoto Katsuta järel kolmandana lõpetanud belglane lausus nimelt: «Üldiselt oli tunnetus autos hea, nagu ka selle esitus. Põhjalikumat analüüsi on aga keerulisem teha, kuna ralli käigus oli väga hästi näha, et stardikoht mängis väga suurt rolli.

Isegi üksikutes sektorites võis erinevus olla väga-väga suur. Seepärast ongi keeruline põhjalikumat analüüsi teha, kuid kokkuvõttes võib ikkagi öelda, et oleme [uue autoga] mängus,» andis valitsev maailmameister mõista, et kuigi ühe ralli pealt on keeruline järeldusi teha, on suund positiivne.

Järgmisena ootab rallimehi ees Safari võidukihutamine, kus Hyundai meestel on istumise all aga vana masin. Seda põhjusel, et uuenenud i20 osi pole karmide(k)s kruusaolude(k)s veel piisavalt testitud.

Töökindlus on Hyundai jaoks olnud Mustal Mandril varemgi võtmesõnaks, mistõttu polegi Neuville'il Keeniast ette näidata paremat tulemust kui viies koht (2022 ja 2024).

«Oleme näidanud Keenias küll head kiirust, kuid sama ajal on meil olnud probleeme vastupidavusega,» möönis belglane, kuid lisas, et praeguseks on kõik varasemad mured lahendatud.

«Eelnevatel aastatel on meil olnud probleeme nii elektrisüsteemi kui ka kütusepumbaga, kuid loodetavasti on need praeguseks kõik lahendatud ja ma saan teha ühe muretu ralli. Teame, kuidas seal sõita ja seda, milline lähenemine on õige. Nüüd peab meil lihtsalt ka veidi õnne olema,» vahendab Rallit.fi belglase öeldut.

Safari ralli on kavas 20.-23. märtsini.