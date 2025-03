Dani Sordo aus, ent karm hinnang: Hyundaiga ongi keeruline Toyotale vastu saada

Pärast võistlust andiski Sordo mõista, et tal polnud võimalik konkurentidele vastu saada, sest neil olid istumise all teistsugused masinad: Meeke'il vastavalt Toyota GR Yaris Rally2 ja Sesksil siis Ford Fiesta Rally2.

«Toyotat ongi väga keeruline võita. Meeke on väga kiire sõitja ja tal oli väga võimas masin,» vahendas kohalik väljaanne AutoSport hispaanlase öeldut.

Sordo sõnul polnud ta masinal lihtsalt piisavat pidamist, et vana rivaaliga sammu pidada. «Krisi auto on väga konkurentsivõimeline ja tänapäevane, kuid meiegi näeme vaeva, et oma masinat edasi arendada,» lausus ta.