Endised maailmameistrid Norra suusahüppajaid ei usu: kuidas saab nii ülbe olla ja kõigile näkku valetada?

Lobbeni avaldus kulges järgnevalt: «Olime pimestatud ja mul on siiralt väga kahju, et tegime väga halva otsuse. Palun vabandust eelkõige Mariuselt ja Johannilt, aga ka kõigilt fännidelt.»

Ka Lindvik ja Forfang on ühises avalduses teatanud, et nemad ei teadnud sohi tegemisest midagi.

«Kui ma oleks Sandro Pertile (FISi suusahüpete pealik – K. J.), viskaks ma nad kõik üle parda ja eemaldaks hooaja lõpuni võistlustelt, et nad mõistaks, millise skandaali nad tekitasid. Ma ei mõista, kuidas saab olla nii ülbe ja meile kõigile näkku valetada,» andis ta kodumaa meediale antud kommentaaris mõista, et ei usu sportlaste juttu.

Samal arvamusel oli ka Soome suusahüppelegend Janne Ahonen. «Kui sportlane räägib, et ta ei teadnud, et hüppas manipuleeritud kombinesooniga, on see täielik jama,»​ põrutas ta kodumaa ringhäälingule.