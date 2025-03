Miks vajab Manchester United ülikallist bling-bling välimusega megastaadionit?

Iga Euroopa tippu kuuluva jalgpalliklubi jaoks on nende staadion oluline rahateenimismoodus. Esiteks läbi piletimüügi, kusjuures mida moodsam areen ja mida enam on seal ruumi VIP-loožidele, seda suurem on tulu, sest VIP-piletite hinnad ületavad tavapääsmete omi kümne- või enamakordselt.