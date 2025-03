Asi läheb üha karmimaks! FIS määras Norra suusahüppajatele võistluskeelu

Nimelt teatas Rahvusvaheline Suusaliit (FIS), et on määranud mõlemale mehele esialgse võistluskeelu, mis jõustub kohe ehk sel nädalal Lindvik ja Forfang võistelda ei saa.

"Olukord on erakordselt häiriv ja pettumust valmistav. Alates nädalavahetusest on FISi uurijad ja ametnikud sihikindlalt töötanud, et nii kiiresti kui võimalik viia läbi laiapõhjaline ja läbipaistev uurimine, mis tagaks õigluse ja korrektse asjaajamise," teatas FISi peasekretär Michel Vion.

Lisaks kahele suusahüppajale, kelle tulemused manipuleeritud suusahüppekombinesoonide tõttu Trondheimi suure mäe võistlusel tühistati, määras FIS esialgse tegutsemiskeelu ka kolmele väidetavale protagonistile – Norra suusahüppekoondise peatreenerile Magnus Brevig​ule, abitreenerile (ja Artti Aigro treenerile) Thomas Lobbenile ja rätsepale Adrian Liveltenile.

Vion põhjendas otsust nii: "Suusahüpped on oma loomult täpsusele põhinev spordiala, kus varustusel tähtis roll. Just seepärast oleme aastast aastasse pööranud suurt tähelepanu varustust puudutavate reeglite uuendamisele ja järgimisele. See tagab, et võistlus on õiglane.

Me ei jäta ühegi kivi alla piilumata, et tagada aususe võidukäik. Nii selles juhtumis kui ka suusaspordis tervikuna. Kui selle jaoks on vaja varustusreegleid drastiliselt muuta, siis me seda ka teeme."

Lisaks viiele võistlus- ja tegutsemiskeelule suusahüpetes otsustas FIS määrata esialgse võistluskeelu ka Norra kahevõistlejale Jörgen Graabakule, kelle tulemus reedel peetud Trondheimi MMi meeskonnavõistluse suusahüppevõistluse teises voorus tühistati ebakorrektsete suusasidemete tõttu.

FIS põhjendas, et uurimise all on viis, kuidas Norra meeskond esitas varustuse žüriile ülevaatamiseks pärast seda, kui nad olid esitanud Graabaku diskvalifitseerimise suhtes protesti.