Henri Drell lahkus G-liigast ja liitus Euroopa tippklubiga

Tenerife jagab Hispaania liigas 2. kohta, Meistrite liiga vahegrupis on klubil nelja vooru järel täisedu ja kindlustatud parim asetus veerandfinaaliks. Seega on praegu tegemist Vana Maailma ühe tugevama klubiga. Tenerifes mängis eelmise kümnendi lõpus lühikest aega teine Eesti koondislane, Janari Jõesaar.

Hispaania liigas juhib 22 vooru järel 18 võiduga Madridi Real. Heas hoos olev Tenerife on koos Malaga Unicajaga kogunud vaid ühe võidu vähem. Valenciat edestatakse ühe võiduga, kuid seejärel jäävad järgmised juba nelja võidu kaugusele. Seega on Tenerife kindlalt teel mitte ainult play-off'i, vaid ka selle avaringis koduväljakueelise saamise poole.

Koduliigas on võidetud kuus mängu järjest. Seejuures saadi läinud nädalavahetusel võõrsil 95:92 jagu Barcelonast. Meeskonna üheks liidriks on väsimatu vanameister, maikuus 42-aastaseks saav brasiillasest mängujuht Marcelinho Huertas, kes näiteks Barcelona vastu kogus 19 punkti ja 15 korvisöötu! Peatreener Txus Vidorreta on kokku saanud ühtlaselt tugeva koosseisu.