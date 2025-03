PRESSISEKTOR Kombinesooniskandaali valguses tõmbame meiegi niidid pingule

Staar – Apeldoorni sise-EMil osalenud seitsmevõistlejad

Kõikidest senistest sise-EMidest 11 oleks Johannes Erm saanud Eesti rekordit tähistava 6380 punktiga kaela kuldmedali, kuid sel korral Apeldoornis jäi ta sellega sootuks poodiumilt välja. Säärase, ulmeliselt vägeva seitsmevõistluse valguses küsime, kas tasuks rõõmustada või kurvastada?

Krahh - Eesti meeste käsipallikoondis

Eesti meeste käsipallikoondisel oli reaalne šanss jõuda tuleva aasta EM-finaalturniirile, kuid selle asemel on praegu reaalsus hoopis see, et kodus said mehed Leedult 20:30 peksa. Miks nii läks, seda arutamegi.

Rõõm - Murdmaasuusatamise Lauluväljaku MK-etapp

Kui koju kätte tuuakse mees, kes äsja teinud ajalugu - jutt siis Trondheimi MMil kuuest võimalikust kullast kuus võitnud Johannes Høsflot Klæbost - on loll teda mitte vaatama minna. Kui oluline on Lauluväljaku MK-etapp Eesti (suusa)spordi jaoks ning kas seda tasub kõrvutada ka omaaegse Otepää MK-etapiga?

Mure - Eesti meeste jalgpallikoondise vigastused

Keskkaitsja Karol Mets ja poolkaitsja Rocco Robert Shein on Eesti jalgpallikoondise kindlad põhimehed, aga MM-valiksarja esimestest mängudest jäävad mõlemad vigastuse tõttu eemale. Paanika? Ahastus? Aasta tagasi küll, kuid praegusel hetkel on see õnneks kõigest mure, sest vutikoondise seis on parem kui varem.

Teema - Norra koondise kombinesooniskandaal

Kui Artti Aigro eelmisel laupäeval Trondheimis Eesti ajakirjanike ette astus, palus ta intervjuud edasi lükata, sest oodata oli medalihüpet. Treeningkaaslane Norra koondises Marius Lindvik hüppaski end hõbedale ja Aigro rõõmustas, kuid praeguseks on see rõõm asendunud ahastusega, sest Eesti mägikotkast, nagu ka kogu hüppeüldsust, on petetud.

Mis võis norralasi säärasele pettuteele ajendada? Kas nende hetkel räägitavat juttu üldse tasub uskuda? Kas Eesti sportlased on ikka süütud? Küsimusi on rohkem kui vastuseid.

***

«Pressisektori» lõpetuseks vaatasid saatejuhid otsa eeloleva nädalavahetuse olulisematele sündmustele. Talispordist on valikus murdmaasuusatamine, kahevõistlus, suusahüpped aga ka kiiruisutamine, kus kavas MM. Lisaks vaadatakse ette võrkpalli Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeriatele ja korvpalli Eesti-Läti liiga põhiturniiri lõppvaatusele.