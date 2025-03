EOK ulatab konkursi võitnud kergejõustikuliidule abikäe

Projekti eesmärk on tugevdada olümpiaprogrammis olevaid spordialaliite, sealhulgas võistkondlikke sportmänge. Kokku aidatakse kaheksat alaliitu – teised toetatavad on Eesti Judoliit, Eesti Korvpalliliit, Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon, Eesti Suusaliit, Eesti Ujumisliit, Eesti Võimlemisliit ja Eesti Võrkpalli Liit, teatas EOK pressiteate vahendusel.

Tema sõnul on projekti eesmärk alaliitude tugevdamine. «Oleme juba näinud, et spordidirektori ametikoha loomine alaliitude juurde on tõstnud spordijuhtimise kvaliteeti ning vähendanud praeguse administratsiooni töökoormust. Meile on oluline, et tippspordi ja noortespordi arendamine ning Team Estonia tugiteenuste süsteemi haldamine toimiks alaliidu keskselt, sest neil on kõige parem oskusteave. Aasta lõpus vaatame alaliitude tehtud töö üle ning kõrvutame nende eesmärke ja töötulemusi,» ütles Raju.