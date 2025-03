VIDEOLUGU Paras ports piina ja lumised põlved ehk Kuidas ajakirjanikud pistsid rinda MK-raja tõusuga

Miks oli siinkirjutaja konkurentidest selgelt halvem? Noh, põhjuseid on palju. Näiteks see, et mina olin kiire, aga teised veel kiiremad, või hoopis tõik, et suusakogemust on lihtsalt kohutavalt vähe – 22 eluaasta peale olen suusatanud vähem kui 20 korda. Ja muidugi ka see, et mul pole oma suuski, seega pidin kasutama võõrast varustust...