F1 EKSPERT MM-sarja hakatuseks ulatab vihmane saatus Lewis Hamiltonile abikäe

Foto: Stephen Blackberry/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Scanpix

Oleme ausad, vaatepilt on imelik, sest seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton kannab Ferrari punast rüüd. 2007–12 sõitis Hamilton McLarenis ja 2013–23 Mercedeses, aga otsustas nüüd 40-aastasena võta vastu uue väljakutse ja püüda kaheksandat individuaalset MM-tiitlit Ferrari ridades. Kui Melbourne'is sajab pühapäeval vihma, tõstab see Hamiltoni võidušanssi, sest märg rada on tema leib.

Ja ongi see aeg käes! Nädalavahetusel kustub viis veergu punaseid tulesid ja uus F1-hooaeg saab avapaugu. Tõsi, hetkel tundub, et hooaja jõujooni Austraalia GP paika veel ei sea, sest võidusõit ähvardab tulla vihmane. See aga annab alust arvata, et Lewis Hamiltoni debüüt Ferrari piloodina tuleb parem, kui võis eeldada.