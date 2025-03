Tumedas Manchesteri taevas säras Portugali täht, kes kergitas kübarat ja viis Unitedi edasi

Man Unitedi hooaeg on olnud kõike muud kui rahuldav: liigas hoitakse 14. kohta, mõlemast Inglismaa karikasarjast langeti välja. Ainus variant mingitki edu saavutada on Euroopa liigas ehk tugevuselt teises eurosarjas.

​Fernandes on viimastel kuudel võtnud kogu Man Unitedi oma õlgadele. Võiks isegi öelda, et ta on seda teinud läbi aastate - poolkaitsja on 276 mänguga olnud osaline ​173 väravas.