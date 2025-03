Eesti meistrivõistluste esimene poolfinaalseeria: tiitlikaitsjast küsimärk Selver x TalTech ja võidulainel Tartu Bigbank

Kui Selver x TalTechi näol on tegu tiitlikaitsjaga, siis Tartu Bigbank jäi eelmisel aastal Eesti meistrivõistlustel neljandaks. Sel hooajal on aga Bigbank olnud paremas hoos, võites nädalavahetusel Cronimet liiga. Lisaks võitis Tartu ka põhiturniiri, Selver jäi seal viimaseks.

Selver jäi Eesti klubidest ainsana Cronimet liiga medalimängudelt eemale, langedes konkurentsist juba veerandfinaalis Pärnu Võrkpalliklubi vastu. Seega on Tallinna klubil olnud pikem mängupaus, viimati käidi platsil 16. veebruaril.

Peatreener Andres Toobal ütles, et treenida on meeskond saanud kaua ja hästi. «Trennis teeme kohati päris häid asju, aga mänguolukord on ikkagi veidi teine. Katsume treeningute head asjad mängu üle tuua. Et tegu on seeriaga, tuleb säilitada külma pead, ükskõik, kas me alustame hästi või mitte nii hästi. Pika seeria üks võlusid on, et asjad võivad minna heast halvaks väga kiiresti, ja ka vastupidi,» kommenteeris Toobal pressiteate vahendusel.

Ta lisab, et Tartul on Cronimet liiga võidu pealt tulla hea seeriale vastu, kuid hooaeg on näidanud, et kõigil võivad tulla rasked hetked – ka Tartul, kelle koosseis on sügav. «Peame need momendid ära kasutama. Selleks tuleb endasse uskuda – sellega on meil olnud probleeme, kuid loodetavasti oleme muutunud,» lausus Toobal.