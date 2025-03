Otepää IBU etapil triumfeerisid norralane ja prantslanna

Paulin tunnistas finiši järel, et tänane võit oli justkui palsam hingele. «Olin pettunud oma Östersundi juunioride maailmameistrivõistluste tulemustes. Seda enam teeb mulle rõõmu, et võitsin selle hooaja viimase individuaalse IBU Cupi võistluse,» ütles ta. «Mul on Otepäält head mälestused. Osalesin siin ka eelmisel aastal noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustel ning see paik on olnud minu jaoks väga edukas.»