Tuuli Tomingas ehk «meie Tuuli» on Eesti sporditaeva suuremaid tähti. Ühelt poolt väga heade tulemuste – kolm aastat järjest MMil esikümnes –, aga vähemalt sama palju ka siiruse ja vimkade tõttu. Tomingas on sportlane, kellele on lihtne kaasa elada.

Laskesuusatajad on Eestis väga suure avaliku tähelepanu all ja iga nende sportlik seik hekseldatakse põhjalikult läbi nii otse-eetris kui ka leheveergudel. Seega, kui Tomingas on haige, on tema pärast mures mitukümmend tuhat eestlast (sest kellele sa siis kaasa elad, kui meie Tuuli pole löögihoos). Ja kui ta on võidukas, rõõmustavad needsamad kümned tuhanded tema üle ja koos temaga.

Selle intensiivse avaliku kuvandi taga peitub aga tavaline 30-aastane Eesti naine oma argiste toimetustega. Näiteks on Tomingas väga rahul sügisese elumuudatuse üle. «Tuli suure tüdruku püksid jalga tõmmata ja hakata elama nagu suured inimesed elavad – oma kodus. Auhinnarahaga on aastate jooksul läinud nii, et tekkis võimalus päris oma elamine soetada. Oma kodu on väga äge!» muljetab Tomingas