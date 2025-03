BLOGI Korraliku hüppe ning hea suusasõidu teinud Ilves lõpetas MK-etapil kümne parema seas

Enne võistlust:

Tegu on esimese MK-etapiga pärast Trondheimi MMi, kus Ilves sai kompaktvõistlusel 20. ja Gunderseni võistluses 11. koha. Mõlemal mõõduvõtul teenis kuldmedali norralane Jarl Magnus Riiber.

Riiber on ka MK-sarja üldliider, olles kogunud 1295 punkti. Sakslane Vinzenz Geiger jääb temast maha 81 punktiga, viimase kaasmaalane Julian Schmid hoiab kokkuvõttes kolmandat kohta (–275 p).

Kuigi Ilvese hooaeg on viimaste aastatega võrreldes olnud kehv – seda just hüppemäel, mistõttu on kannatanud ka tulemused –, siis sellegipoolest hoiab ta üldarvestuses 596 silmaga kümnendat kohta.