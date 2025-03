OTSEBLOGI Ilves tegi korraliku hüppe, suusasõidu eel on seis hea

Enne võistlust:

Tegu on esimese MK-etapiga pärast Trondheimi MMi, kus Ilves sai kompaktvõistlusel 20. ja Gunderseni võistluses 11. koha. Mõlemal mõõduvõtul teenis kuldmedali norralane Jarl Magnus Riiber.

Riiber on ka MK-sarja üldliider, olles kogunud 1295 punkti. Sakslane Vinzenz Geiger jääb temast maha 81 punktiga, viimase kaasmaalane Julian Schmid hoiab kokkuvõttes kolmandat kohta (-275 p).

Kuigi Ilvese hooaeg on viimaste aastatega võrreldes olnud kehv - seda just hüppemäel, mistõttu on kannatanud ka tulemused -, siis sellegipoolest hoiab ta üldarvestuses 596 silmaga kümnendat positsiooni.