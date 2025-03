VIDEO Kreeka derbi kaotanud Panathinaikose peatreener süüdistas tulemuses kohtunikke

Sarnane vahe püsis ka veel kolm minutit enne lõppu - edu oli sel hetkel kümnepunktiline. Aga siis tegi Panathinaikos 10:2 lõpuspurdi, millest jäi napilt väheks. Lõpusekundil saatis Panathinaikose tagamängija Kostas Sloukas teele kolmepunktiviske, kuid see ei tabanud.

«Saan aru, et koduväljakul võibki olla eelis, aga kaotasime kahe punktiga ja mängus oli kaks olukorda järjest, kus meie pidanuks palli saama... Kõik nägid, et [Shaquielle] McKissic puutus palli viimasena ja lõi seda isegi jalaga. Ka Euroliiga ülekandes said kommentaatorid aru, et tema puutus viimasena, aga ikka andsid kohtunikud palli Olympiakosile.