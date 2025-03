Trondheimis kõik võitnud Klæbo vajus MMi järel auku: tunnen, nagu oleksin olnud looteasendis

Klæbost sai esimene suusataja, kes on võitnud MMil kõik kuus kulda. Suurvõistlus kulmineerus 50 km vabatehnika ühisstardist sõidu võiduga, millele järgnes tähistamine.

Aga selle asemel, et suurest triumfist meeletut rõõmu tunda, vajus Klæbo auku. «Ma pole kunagi varem tundnud sellist pingelangust,» ütles ta Norra väljaandele VG.

Muidu palju ja efektiivselt trenni tegev 28-aastane suusakuningas on MMi järel liigutanud minimaalselt, kuigi sel laupäeval ja pühapäeval toimuvad Oslos 20 ja 10 km distantsid.

«Pärast maratoni lõppu tundsin, nagu mulle oleks veoauto otsa sõitnud. See tunne kestis neljapäevani. Mul polnud viis päeva järjest vähimatki motivatsiooni suusatamiseks,» tunnistas Klæbo.

«Tundsin, nagu oleksin olnud looteasendis,» ütles Klæbo ja lisas, et ei oodanud sellist asja. «Arvasin, et hõljun pilvedel ja kõik on imeline. Tegelikult olen olnud nii väsinud. Olen lihtsalt diivanil pikali olnud ja vaevu hakkama saanud.»