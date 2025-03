Tenerife nõudmised olid kõrged, vägisi poleks uut meest võetud. Aga Henri Drell palgati

Jah, Tenerife ei kuulu Euroliigasse. Aga mis sellest? Meeskond mängib Hispaanias, Euroopa parima rahvusliku liiga kõige teravamas tipus. Meeskond mängib Meistrite liigas ja sihib seal esikohta. Drell liitus tiimiga, mis on kahe sarja peale kokku võitnud tänavu seni 32 mängust 27.

Vahest aga kõige olulisem on hoopis asjaolu, et meedia teatel ei vajanud Tenerife meeskond uut mängijat põhimõttel nui neljaks. Kui sobivat kandidaati poleks leitud, jätkatuks senise koosseisuga. Drelli palkamisega võeti väike risk, kus leiti, et plussid kaaluvad üles võimalikud miinused.