Kolmekordne maailmameister sai disklahvi, Alev lõpetas 30 parema seas

Juba reedel ütles Klæbo, et ta on pärast MMi väga väsinud. «Ma pole kunagi varem tundnud sellist pingelangust,» ütles ta Norra väljaandele VG. «Pärast maratoni lõppu tundsin, nagu mulle oleks veoauto otsa sõitnud. See tunne kestis neljapäevani. Mul polnud viis päeva järjest vähimatki motivatsiooni suusatamiseks,» tunnistas Klæbo.​