Kuidas tähistas Klæbo ajaloolist kuut kuldmedalit? Vastus: Hiroshima shottidega

Väljaanne Dagbladet kirjutab, et Klæbo plaaniks oli pärast MMi teha kuus jooki - arv, mis tulenes mõistagi tema võidetud kuldmedalite arvust. Samamoodi lootis ta, et 50 km suusamaratoni järel ühineb temaga MK-sarja teine mees, rootslane Edvin Anger.

Lõpuks need joogid ega Klæbo kutse Angerit siiski välja ei meelitanud. «Seega jõin need shotid ise ära,» muigas selle peale Klæbo. ning lisas, et kuigi tähistamine oli korralik, oli see pärast hooaja peaeesmärgi täitmist ka vajalik.