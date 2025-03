Olümpiapiletit jahtiv ratastoolikurlingu segapaar pääses MMil veerandfinaali

Eesti Curlingu Liidu peasekretär Liisa Turmann sõnas, et Eesti võimalused kvalifitseeruda 2026. aasta paraolümpiamängudeks on praeguse seisuga realistlikud, kuid mitte veel kindlustatud. «Veerandfinaal on Eestile hetkel väga suure väärtusega,» ütles ta.