OTSEBLOGI Tuul lõi mäel kaardid sassi: Riiber ja Ilves tagaotsas, hüpetes võidutses Herola

Enne võistlust:

Võistluse võitis Vinzenz Geiger, kellele järgnesid Jarl Magnus Riiber ja Johannes Lamparter. Geiger ja Riiber on ka need mehed, kes jagavad omavahel tänavuse kristallgloobuse. Nimelt on Riiberi edu kolm etappi enne hooaja lõppu Geigeri ees 71 punkti.