TIPPHETKED Veesaarel ja Arizonal ei õnnestunud karikat pea kohale tõsta

Kaotusest hoolimata on Arizonal võimalik teha veel korralik vigade parandus, sest USA üliõpilasliiga kõige tähtsam trofee ehk NCAA karikas ootab veel väljamängimist.

Läinud ööl said paika ka kõik üleriigilisele finaalturniirile ehk märtsihullusele pääsejad ning South'i neljanda asetusega Arizona läheb sõelmängude esimeses ringis vastamisi 13. asetust omava High Pointiga.

Tõsi, siinkohal on paslik markeerida, et Kriisa on vigastatud ning Ilver üldjuhul (sügav) pingiotsa mängija.