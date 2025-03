Verise kukkumise üle elanud maailmameister: kaotasin õnneks ainult paar hammast

Selle tulemusena Haaser kukkus, kuid seda nõnda õnnetult, et libises nägu ees sisse ka järgmisele slaalomiväravale. Nõnda, kui ta lõpuks seisma jäi, oli austerlase nägu täiesti verine.

«Õnneks ei juhtunud kukkumises midagi rohkemat, kui kaotasin ainult paar hammast. Kuigi see valu on täna võrdlemisi talumatu, siis lõppkokkuvõttes teeb see sind ainult tugevamaks,» kirjutas Haaser pärast võistlust Instagrami.