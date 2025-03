Ratastoolikurlingu segapaar Ain Villau – Kätlin Riidebach võitis MMil pronksi!

Riidebach avaldas lootust, et MM-pronks inspireerib teisigi parasportlasi kurlingut mängima. «Loodan, et hea tulemus toob rohkem inimesi mängima, sest hetkel oleme vaid kolmekesi,» sõnas ta.

Samuti tundis ta suurt rõõmu järgmise aasta paralümpiale jõudmise üle. «See oli Eesti jaoks ainus võimalus paralümpiamängudele jõuda, kuna me pole teistel aladel esindatud. See on nii oluline! Me tegime selle ära! See oli ausalt öeldes võimatu ülesanne,» hõiskas Riidebach.