HULL LÕPP MADRIDIS Barcelona pööras 0:2 kaotusseisu viimase 20 minutiga võiduks ja tõusis liidriks

​Nädala sees valusalt Meistrite liiga kaheksandikfinaalis linnarivaalile Realile kaotanud Atletico duubeldas 70. minutil edu, mil täpne oli kümme minutit varem vahetusest sekkunud Alexander Sørloth.

Tundus, et Atletico võit on vaid vormistamise küsimus ning nad tõusevad tabelis Barcelonast mööda, aga siis läks olukord käest. 72. minutil lõi ühe tagasi Barcelona ründetuus Robert Lewandowski ning neli minutit hiljem pärast Raphinha tabamust oli seis juba viigis.

Matš tüüris viigisadamasse, kuniks 90+2. minutil viis 17-aastane täht Lamine Yamal Barcelona juhtima. Et võõrustajatel oleks veel valusam, keeras Ferran Torres 90+8. minutil kruvikeerajat korra veel haavas.

Nii jäi Atletico 20 minuti ja üleminutitega ilma võimalusest tõusta tabelis teiseks ning langes hoopis kolmandaks. Nüüd kaotavad nad Realile ja Barcelonale nelja punktiga. Barcelona läks liidriks, sest kuigi punkte on neil Realiga sama palju, on nende väravate vahe parem. Lisaks on Barcal mäng varuks