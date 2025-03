Miks kasutab Hyundai Keenias vana Rally1-autot?

Hyundai tuli eelmisel etapil Rootsis lagedale uue ralliautoga, mis oli eelmise aasta masinast kergem ja erineva vedrustusega.

2025. aasta auto peab nüüd mõneks ajaks jääma n-ö riiulile, sest Keenias kasutatakse sarnaselt Monte Carlo rallile eelmise aasta Hyundaid.

Hyundai tähed Thierry Neuville ja Ott Tänak selgitasid DirtFishile, et Keenia ralliks otsustati vana mudeli kasuks, kuna see on töökindlam. Meeskonna vaneminsiner Gerard-Jan de Jongh tõi välja ka ühe lisateguri.

«Asi pole ainult töökindluses, vaid ka varuosade saadavuses,» ütles de Jongh DirtFishile. «Kui pidime langetama otsuse varuosade tootmise osas, siis meil polnud veel piisavalt kilomeetreid uue vedrustusega, et öelda täieliku kindlusega: jah, see peab rallimaailma suurimale katsumusele vastu. Seetõttu otsustasime 2024. aasta auto kasuks. Usaldame selle töökindlust rohkem.»

Küsimusele, kas Hyundai võiks hooaja jooksul vastavalt etapile valida, kas kasutab 2024. või 2025. aasta masinat, vastas de Jongh, et see on ebatõenäoline.

Hyundai pole oma ajaloos Keenia rallit võitnud, samas Toyota on alates 2021. aastast, mil etapp naasis MM-kalendrisse, võitnud neli korda (sealhulgas kaks nelikvõitu).

Hyundai ainus poodiumikoht tuli 2021. aastal, mil Tänak saavutas kolmanda koha.

«Me pole olnud viimastel aastatel eriti edukad ja ma ei usu, et see on tingitud vähesest pingutusest. Seega praegu on mul Keenia ralli suhtes armastuse-vihkamise suhe, aga võib-olla arvan pärast rallit teisiti. See oleks tore!» sõnas de Jongh.

Keenia ralli algab juba kolmapäeval testikatsega.