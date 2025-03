Ülestunnistuste laine jätkub: Šveitsi endine suusahüppetäht avalikustas, kuidas nemad petsid

Trondheimis tuli päevavalgele, et norralased manipuleerisid hüppekombinesoonide õmblustega, mis on reeglitega vastuolus. Puhkenud skandaali tagajärjel panid Norra suusaliidu hüppekoondise juhtivtöötajad ameti maha ning viis Norra suusahüppajat sai rahvusvaheliselt alaliidult (FIS) ajutise võistluskeelu.

Mõne aasta eest Norra koondise kombinesoonide eest vastutanud endine suusahüppaja Fredrik Bjerkeengen ütles, et Norra tegeles pettusega juba aastaid tagasi – näiteks 2021. aastal võõbati kombinesoonid üle puiduliimi ja värvi seguga, et need muutuksid jäigemaks, lisaks pandi suusasaabaste keelele tugevdav plaat, et oleks lihtsam õiget nurka saavutada.

2009. aasta maailmameister Küttel (45) rääkis väljaandele Blick, et ka Šveitsi koondis on tegelenud pettusega. «Pihustasime kombinesoonile juukselakki, et vähendada õhu läbilaskvust ja muuta kombet jäigemaks,» selgitas ta.

Küttel sai enda sõnul üsna kiiresti aru, et suusahüpetes on petmine tavaline. Nimelt kui ta võitis 2005. aastal Lillehammeris oma esimese MK-etapi ning püstitas teisel hüppel mäerekordi, küsis Austria koondise toonane peatreener talt, kas ta vahetas kahe hüppe vahel kombinesooni. «Olin segaduses, sest mul oli ainult üks kombinesoon,» ütles ta.

Sel hetkel sai Küttel aru, et tavaline praktika on hüpete vahel vahetada kombinesoon välja suurema vastu. «Kui pidid esimese hüppe järel minema kontrolli, võisid eeldada, et teise hüppe järel sind ei kontrollida,» sõnas ta ja lisas, et kuna kombinesoonid olid pealtnäha identsed, siis keegi ei osanud isegi kahtlustada.

Küttel lõpetas profikarjääri 2011. aastal. MK-sarja üldarvestuses jäi tema tipuks hooaja 2005/2006 kolmas koht.