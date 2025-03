Norra maailmameistrist suusatäht lõpetab karjääri

«Alustasin hooaega plaaniga, et see jääb mu viimaseks,» jätkas ta. «Otsus tundub endiselt õige – lõpetada siis, kui seis on veel hea ja suusatamine lõbus. Olen alati tahtnud oma tingimustel lõpetada. Kuigi see hooaeg pole vastanud ootustele, on motivatsioon püsinud lõpuni kõrge.»