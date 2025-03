Paul Aron: minu ülesanne on tõestada, et olen piisavalt hea, et põhisõitja koht endale saada

«Praegu pean palju rohkem aega panustama võidusõiduvälistele asjadele. Kui varem oli see, et võidusõit ise võttis enamuse ajast, siis nüüd minu ülesanne on ennast müüa ja olla igal pool olemas ja näidata ja tõestada, et olen piisavalt hea, et see koht üks päev endale saada,» selgitas 21-aastane Aron intervjuus ERR-ile.

«Need testid ei ole selleks, et kiiremaks saada, kiirus on mul olemas ja see kuskile ei kao. Aga see ongi pigem selleks, et kõik see muu ära õppida, et kui peaks tekkima võimalus autosse hüpata, siis saan keskenduda ainult sõitmisele, sest kõik muu on juba mul arusaadav,» sõnas üks neljast Alpine'i meeskonna varusõitjast.