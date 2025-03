Kristin Lätt alustas uut hooaega võidukalt

Kristin Lätt becomes the second FPO player to three-peat at an event 👏 pic.twitter.com/cnVZLR4mmA

«Tunnen ennast väga hästi, siin on alati tore enda hooaega alustada. Rajad on siin lühikesed ja tehnilised, aga mulle need sobivad. Et siin taas võitsin... Ma ei teagi, kas see on unes või ilmsi, kuid tunne on igal juhul suurepärane,» sõnas eestlanna pärast võistlust.