VIDEO Himma kritiseeris vastase alatut lüket: mida rohkem videot vaatan, seda enam pettun

«Esiteks on see tiim, kes esimeses vahetuses juhtis, nüüd on jäänud ringiga maha. Ma saan aru, sa tuled ilusti eest ära, sest liider tuleb. Ta on veel sinu klubist, lähed veel kaugemale. Ilmselgelt tahad enda klubikaaslasele ainult head ja seda, et ta võidaks.